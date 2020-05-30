明尼蘇達州「非裔遭警活壓死」引起全美公憤，示威不僅從事發當地擴散至如紐約、亞特蘭大、紐約、丹佛、堪薩斯城等全國各大城市，連華府白宮都一度被迫封鎖，而部分群眾怒火也從示威激化成放火搶劫等暴力行為。對此，美國總統川普先前除了表態已動用國民兵平亂後，國防部罕見下令正值勤中的憲兵部隊準備赴於最初案發地的明尼亞波里斯市，並要求進入「警戒狀態」。

據美聯社引述3名知情人士報導，來自北卡羅來納州布拉格堡、紐約德拉姆堡的士兵已得知指令，要求在4小時內準備部屬。科羅拉多州卡森堡、堪薩斯州賴利堡士兵也被告知，要在24小時內做好準備。這項部屬命令是在川普28日晚要求國防部長埃斯柏（Mark Esper）、國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），以及數名國安官員針準備軍事方案針對此次動盪。

報導指出，明尼亞波里斯的抗議動亂持續升溫、無法受控，川普要求埃斯柏準備快速部屬。這名人士表示，部隊會根據1807年通過的《叛亂法案》（Insurrection Act）執行任務，上次動用此一條款是1992年洛杉磯警方暴力制服非裔的羅德尼·金，（Rodney Glen King）而引起的「洛杉磯暴動」。

(中時電子報)