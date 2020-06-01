高雄市長韓國瑜罷免案將在本周六進行罷免投票，最罷免方無不想就罷免宣傳做最後衝刺，民進黨高雄市議員陳致中就回應許多人疑問，「為何要罷免韓國瑜？」提出3原因，卻讓不少網友傻眼。

陳致中今(1日)一大早在臉書發文，以「為何要罷免韓國瑜？」為題，回應因為韓國瑜「無能、無恥、無心」，「無能：對市政不認真、連議會監督都逃避」、「無心：一選上市長就拋棄市民去選總統」、「無恥：政見跳票」，並再度呼籲，6月6日送三無市長回家。

看完貼文的部分網友不能接受，表示「政見跳票，哪個政治人物能做到不跳票的」、「逃避議會監督？韓若沒進議會，黃捷怎紅的？」、「支持韓國瑜」、「韓除了選總統不好，市政也盡心力了吧？」、「民進黨政見就沒跳票過？」。

也有支持罷免網友表示，「當個有骨氣的高雄人，星期六出來投票」、「能用選票把一個劣質的市長拉下來，也是罷免史上創舉」、「送韓國瑜回雲林老家」、「罷免加油！」、「非韓不投」。

(中時電子報)