發行32年的聯合晚報今（1)日宣布自明（2）日起停刊，將於下午發行最後一份聯合晚報。聯合晚報總編輯王茂臻上午接受媒體聯訪表示，對於聯合晚報的訂戶權益一定會充分保障，外勤記者也會全數留任。

王茂臻表示，今日出刊完畢以後，聯晚就畫下句點，「我們特別感謝讀者的支持，還有聯晚團隊的努力，讓聯晚能夠在台灣報業史上存在超過32年。這是非常不簡單的事情，對於聯晚的訂戶跟客戶的權益，我們一定會充分保障。」

王茂臻表示，聯合晚報是否停刊已持續評估好幾年，並不是今年才決定，停刊最主要因素在於讀者閱讀習慣改變，還有數位媒體的發展，「當然，今年新冠肺炎疫情對我們也有一定的影響。因為聯晚是個30多年的產品，同事聽到這個消息，心情上一定會受到一些影響，也會有不捨跟難過。」

聯合晚報自1988年發行至今，目前是台灣唯一的晚報。在聯合報系服務近20年的王茂臻表示，任何的報紙都曾經有發行量非常輝煌的時候，現今傳統媒體以報紙來說，其實不只聯合晚報，各家報紙的發行量其實都在下滑，「對我們來說，我們現在報刊發行量已經讓我們無法達到收支平衡，這也是我們考量的其中一個原因。」

對於報社人員名單編制，王茂臻透露，聯合晚報的編輯部在2015年就跟聯合報新聞部合併，所以並沒有專屬聯合晚報的外勤記者，「目前可以確定的是外勤記者全部留任，因為他們是我們最大的資產。」，其他人員則要等待下午召開勞資協調會議才能確認人員精簡人數。

王茂臻強調，聯合報系一定會盡最大可能安置員工，「我們還在做很多集團內的媒合跟轉介安排，因為停刊是今日上午才確定，所以關作業其實還在進行中，要等到下午勞資協調結束之後，我們才能夠很確定相關同仁的安排。」

(中時 )