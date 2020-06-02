「佛洛伊德之死」引起全美暴動，各地激烈份子開始出現搶劫、放火燒屋等暴力行為，要求政府正視這件種族歧視案件。這股戰火目前也延燒到網路上，台灣時間1日晚上，在推特上大量出現Hashtag「#DCBlackout」，指稱川普刻意讓華盛頓停電，藉此封鎖網路訊號及媒體報導。

這消息迅速蔓延開來，網路上掀起一陣討論，有網友表示自己打給住在華盛頓的親戚，不過電話始終都沒有接通；也有人指出，現在於推特上輸入主題標籤時，將不會出現「#DCBlackout」；甚至有網友稱，只要在推特上發表任何有關華盛頓的內容，都會自動遭到刪除。

針對華盛頓訊號被阻斷一事，在網路上鬧得沸沸揚揚，不過有華盛頓特區的居民跳出來表示，目前一切安好，沒有任何事情發生，並且強調「社群媒體、網路、電話都可以正常運作！」完全不理解這個謠言是從何而來，甚至還成了網路上的發燒話題，恐怕是有心人士惡意散布假消息。

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(中時電子報)