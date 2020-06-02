川普在教堂拍照前 警方以催淚瓦斯驅散抗議群眾

美國總統川普周一要到白宮附近的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）前，先由執法官員清場，用催淚瓦斯驅散抗議者，而引發華盛頓聖公會主教區（Episcopal Diocese of Washington）主教巴德（Mariann Edgar Budde）的火大譴責。

「讓我說清楚，總統剛用了聖經，而這是猶太教與基督教傳統中最神聖的文本。同時他未經許可，就以我轄下教區的一座教堂為背景，傳達了違背耶穌教義，還有我們教堂所代表一切的信息。」

(中時電子報)