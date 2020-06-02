川普褻瀆聖經教堂外拍 主教氣炸譴責 12:332020/06/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普1日在聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）外拿著聖經拍照，但卻引發轄區主教巴德（Mariann Edgar Budde）的火大譴責。就在川普拍照前，執法人員以催淚瓦斯驅散抗議者，而在周日晚的示威抗議中，教堂有部份建築慘遭縱火。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普在教堂拍照前 警方以催淚瓦斯驅散抗議群眾 美國總統川普周一要到白宮附近的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）前，先由執法官員清場，用催淚瓦斯驅散抗議者，而引發華盛頓聖公會主教區（Episcopal Diocese of Washington）主教巴德（Mariann Edgar Budde）的火大譴責。 「讓我說清楚，總統剛用了聖經，而這是猶太教與基督教傳統中最神聖的文本。同時他未經許可，就以我轄下教區的一座教堂為背景，傳達了違背耶穌教義，還有我們教堂所代表一切的信息。」 (中時電子報) #教堂 #聖經 #譴責 #聖公會 #Episcopal 也許您會感興趣 推薦閱讀 立院朝野共同聲明 譴責大陸違反香港50年不變承諾 09:292020/05/29 政治 小譚道聽圖說》聖經 16:302020/05/30 時事 蔣萬安逼問振興券 嗆爆蘇揆 04:102020/05/30 生活新聞 NBA》代夫抗議！瓦妮莎譴責種族歧視 12:122020/05/31 體育 賭王父親過世扯吳彥祖翻拍片 何超儀譴責：無理！ 13:422020/05/31 娛樂 庫克譴責佛洛伊德之死 呼籲打造一個「更公平」的世界 12:392020/06/01 財經 NBA總裁發函 譴責歧視與警察暴力 15:562020/06/01 體育 反種族歧視示威 美各大企業聲援 04:102020/06/02 全球財經 NBA》只有1隊老闆沒有譴責 原來是川普支持者 10:562020/06/02 體育 影》清場！為了讓川普拍照 和平示威者遭警催淚彈襲擊 12:122020/06/02 國際 國際熱門新聞 慘兮兮！動盪止不住 華府新冠暴增 - 國際 別以為撿到槍！美示威遭陸嘲諷 美國安顧問反嗆一句話 - 國際 全美暴動鎮不住 川普幕僚先鬧分裂 - 國際 影》清場！為了讓川普拍照 和平示威者遭警催淚彈襲擊 - 時事 躲碉堡避難被曝光 川普火大了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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