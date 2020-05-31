非裔男子壓頸致死案布魯克林區警民衝突

紐約市為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警壓頸致死案抗議進入第3天，就在大批布魯克林（Brooklyn）區民眾周六隔著拒馬，向警方投擲瓶罐垃圾和交通錐之際，激怒了警方開著警車直接衝向人群，導致抗議民眾驚逃。

(中時電子報)

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