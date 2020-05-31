非裔男子壓頸致死案布魯克林區警民衝突

紐約市為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警壓頸致死案抗議進入第3天，就在大批布魯克林（Brooklyn）區民眾周六隔著拒馬，向警方投擲瓶罐垃圾和交通錐之際，激怒了警方開著警車直接衝向人群，導致抗議民眾驚逃。

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.



NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020

(中時電子報)