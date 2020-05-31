影》紐約警車直衝 抗議群眾驚逃 11:442020/05/31 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐約市布魯克林（Brooklyn）警方5月30日試圖控制群情激憤的抗議群眾。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 非裔男子壓頸致死案布魯克林區警民衝突 紐約市為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警壓頸致死案抗議進入第3天，就在大批布魯克林（Brooklyn）區民眾周六隔著拒馬，向警方投擲瓶罐垃圾和交通錐之際，激怒了警方開著警車直接衝向人群，導致抗議民眾驚逃。 Wtf!!! #BlacklivesMaters #brooklynprotest pic.twitter.com/S1oet8JC0x— Pierre G. (@pgarapon) May 31, 2020 NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020 (中時電子報) #紐約 #非裔男 #壓頸 #死 #抗議 #警車 #衝人群 #美國 #瓶罐 #警方 #直衝 #抗議群眾 #驚逃 也許您會感興趣 國際熱門新聞 全美示威失控！洛杉磯等25城實施宵禁 8州求國民兵進駐 - 時事 痛批過時團體！川普宣布延後G7峰會 想邀這些國參加 - 國際 美示威是「暴徒」反送中是「英雄」環時批川普虛偽 - 國際 市值386億！美將出售駐港領事館宿舍 - 國際 影》SpaceX送人上太空 馬斯克創造歷史 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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