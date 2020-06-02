高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，隨著時間越來越近，各界討論也越來越熱烈，有網友分析後直言「罷韓不會過！」韓粉擁有高度向心力，反觀罷韓市民缺乏團結精神，高下立判。

網友lockgolden分析，PTT酸民總酸韓粉社團是同溫層，但PTT本身不也是韓粉社團是同溫層？韓粉社團成員幾乎都是40歲以上中老年人，都有投票權，但是PTT年齡20歲以上、有投票權的人有多少？

無論罷韓成功或失敗，lockgolden說，韓國瑜都只做一任，為什麼還要罷？且高雄市民普遍不關心政治，尤其是高雄年輕人，「滿腦子不是吃喝玩樂，就是上床打炮玩手遊，誰會願意浪費寶貴的週末放棄玩樂乖乖排隊投票？」

反觀韓粉有共同信仰，是具備高度向心力的自發性團體，而罷韓市民缺乏團結精神，還要四君子聲嘶力竭的呼籲才被動響應，高下立判。另外，國民黨上下團結一心阻擋罷韓，民進黨卻為避免被批評國家機器迫害，投鼠忌器。

(中時電子報)