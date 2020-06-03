新北市長侯友宜今（3）日宣布，六月八日起有條件開放酒家、舞廳，另外校園與長照機構探親，同樣有條件解禁。他強調，校園的開放，其實要有一個準備期，真正的開放時間應是六月十三日。因為環境要消毒，落實室內實名制等措施，都需要學校有安全、完整的準備，才能保護孩子、學童上課的權利。

侯友宜表示，至於酒家、舞廳等場所，因為難以保持社交距離，在疫情嚴峻時期配合自主歇業的業者，得以於六月八日恢復營業，但必須採實名（聯）制、公安自主管理檢核及各項防疫措施。他也要求警察局、消防局、衛生局、經發局等主管機關，後續務必對復業商家進行全面稽查，若未達標準，即要求業者再度停業。

市府團隊經過多次研議後，在落實新形態安全生活模式，及就學環境安全下採漸進開放原則。六月八日起恢復「周末及假日」時段對外開放，並要求學校必須在周一學童上學前進行全面消毒，兼顧市民及學童的權益。

另外，開放長照機構探視以及老人共餐部分。侯友宜說，長者為感染風險較高族群，新北市府在中央頒布的規定下配合辦理；即日起開放老人共餐，另於六月八日起兒童得以進入長照型住宿機構探親，但仍需採實名（聯）制、預約制，人數上限以三人為原則，家屬與長者得以在落實安全社交距離、梅花座及隔板的防疫措施下共餐。

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(中時電子報)