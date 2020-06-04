6號會去投票嗎？高雄阿伯一番話 陳菊又躺槍...

高雄市長韓國瑜罷免案將在後天舉行投票，Youtuber近日專訪多位高雄在地人，對於為何想罷免韓國瑜以及會不會去投票？認為該罷免和反對罷免的鄉親分別提出理由，看完街訪的網友則不滿留言，「說市長要做24小時的，那當初怎麼不罷陳菊？」。

YouTuber「高雄歷史哥」近日到高雄進行街訪，贊成罷韓的市民認為，對於「當一個政府官員，不能沒做什麼事就要跨越到另一個職務，也有市民認為，韓會亂開支票沒信服力，沒做什麼事情的感覺，也有年長的阿伯不悅表示，韓市長很長時間沒進議會備詢，或質詢時間過早結束，沒有這樣的，縣市長是地方父母官，是24小時服務，沒在上下班的啦」。

對於高雄市議會備詢時間疑慮，該Youtuber拿出過往的新聞報導打臉表示，六都議會質詢散會時間，桃園、台中最早結束，表定都在5點結束，而高雄過去是9點結束，後來經議會討論才改為6點，也較除台北市外的四都要晚結束。且過去108年5月7日、5月30日、6月5日、9月27日，都有進市議會的紀錄。

反對罷免的高雄鄉親則表示，「認同韓把高雄的基礎建設工程做得很好，像是路平」、也有鄉親說「罷免是為了特定團體的私利，勞民傷財」、「有些人嚴重被利用，非常不想看到，希望大家學會互相尊重」，也有人直言「《選罷法》規定要滿一年才能罷免，結果2、3個月就偷跑，不止不符合程序，根本就亂搞」、「只因為罷免方看韓不爽就要罷免，應該要看他(韓)實際做了多少政績，不是看不爽就說人做什麼都不對」、「韓沒有犯法，不會去投罷免票」。

網友留言。（圖/翻攝Youtube）

觀看完街訪影片的網友則不滿表示，「說市長要做24小時的，那當初怎麼不罷陳菊？氣爆善款支付律師費6500多萬，市政舉債3千多億，登革熱19000多例，死亡100多人」。而地方政壇盛傳，陳菊這兩天已回到高雄，緊盯罷韓最後造勢規畫，5日晚間的選前最後一場遊行活動，不排除由陳菊、陳其邁等人攜手站出來，營造民進黨回歸氣勢。

(中時電子報)