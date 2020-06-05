今年在新冠肺炎疫情衝擊下，恐衝擊就業市場。高市府日前發起「暖心相守挺青年」結合在地企業，祭出500個職缺，今(5)日再推出「新鮮求職祕笈」系列影片，邀請企業主、專家傳授10堂課，針對履歷撰寫、面試技巧等逐一解惑，協助年輕人順利謀職。

高雄市長韓國瑜提到，今年台灣人民要面對疫情、經濟雙重挑戰，疫情部分中央及地方政府聯手有效控制，接下來則是經濟巨大挑戰，他憂心今年6月畢業的大學生，可能是有史以來找工作最困難，因此上月經發局、青年局與企業界合作，提供500個職缺給社會新鮮人，希望為年輕人找到一條就業燦爛、平坦道路。

經發局長伏和中則透露，自己有過三次面試經驗，第一個在金屬中心，幸好那時競爭者少，應徵到了，後來也到學校就業，最後則是被市長面試進來市府服務。企業老闆重視專業外，也看重個人特質及積極態度，他也提到，和發產業園區提供1萬個就業人口，接下來有更多廠商有意投資，可望創造更多就業機會。

青年局長林鼎超指出，青年局也與1111人力銀行合作，預計在6月中下旬，提供100位學生新創企業實習，期待讓高雄年輕人畢業順利留在高雄，市府也會補助企業1人1萬塊，希望高雄產業更加多元、年輕人未來求職路途更順利。

主講人之一的仁武工業區廠商聯誼會主委、有「鋁鑄造品王」之稱的暉華工業董事長盧福淇則指出，疫情造成產業衝擊，對年輕人而言，確實是求職最艱困的時期，藉由影片勉勵新鮮人應該培養多方面興趣，趁年輕盡量不要「挑」工作及好高騖遠，才能在職場快速成長，闖出一片天。

經發局表示，市府原規畫於畢業季前，邀請專業講師及企業家走進校園，透過講座與學生面對面互動QA釋疑，未料今年爆發新冠肺炎疫情，為防群聚感染改為拍攝「新鮮求職祕笈」影片，即日起將於高雄市工商發展投資策進會網站上架，內容完全免費。

(中時 )