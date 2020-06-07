鎮暴警察以橡皮子彈和催淚瓦斯驅散抗議者後 川普與身穿軍裝的米利及防長艾斯培隨行前往教堂

一名美國高階軍官透露，在美國總統川普稍早表明，希望動用軍隊到各大城市平息暴亂與抗議後，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）和他大聲對吼，互相爭辯，最後川普才讓步。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，米利態度十分堅定，直接告訴川普：「我不會那麼做，那是執法人員的事。」

因白人警察壓頸非裔男致死案，全每各地爆發抗議。據《紐約客》（New Yorker）報導，聽到兩人爭執的官員說，「我們白宮有個惡霸，而惡霸需要惡霸來制衡。」據說米利在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）槓上川普，反對派軍隊上街頭，並說各州應該在當地經方還有國民兵的協助下，自行處理暴亂抗議事務。

但最後稱心的似乎還是川普，不久鎮暴警察便動用橡皮子彈和催淚瓦斯，驅散了白宮對街拉法葉公園（Lafayette Park）的抗議者，讓他帶著包括米利和防長艾斯培（Mark Esper）在內的高層官員，去旁邊的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）合照。

由於米利和艾斯培隨同川普前往教堂，事後慘遭嚴厲批評，說他們支持動用武力對付和平示威的民眾。後來兩人不斷設法撇清，說他們不知道總統的盤算，當時是措手不及。

(中時電子報)