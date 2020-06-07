韓國瑜罷免投票結果揭曉，據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，超過57萬票門檻，罷韓確定通過。面對罷韓，韓陣營多以「冷處理」的態度應對，對此網友也好奇，若韓國瑜直球對決罷韓，是否結果會不一樣。

罷韓同意93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免案通過，韓國瑜的下一步引發高度關注。

PTT網友pp5434對比過去黃國昌罷免案，當年黃國昌並非冷處理，而是直球對決，一堆人力挺，包括林飛帆、李遠哲、郝明義、鄭弘儀等人，印象中，黃國昌還有掃街拜票，楊儒門也陪他掃街，最後黃國昌挺過罷免。

該網友好奇問，「韓國瑜如果直球對決，掃街造勢樣樣來。有機會躲過罷免嗎？」

2018年韓國瑜挾著高人氣以89萬多票當選高雄市長，接著揮軍投入總統大選，輸給蔡英文的817萬多票，回到高雄市政府專心拚市政、積極防疫，最後遭罷免通過。韓國瑜率市府團隊發表談話，提到2個感謝3個遺憾1個祝福，其中也感謝高雄市還有130萬市民沒有出來，感謝他們對團隊的支持。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)