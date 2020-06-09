謝和弦發文感謝余天。（圖／翻攝自IG）

歌手謝和弦因持有大麻遭逮，4月先被押至台北看守所，接著再被轉送新店戒治所接受勒戒，經過一個多月的勒戒後，日前宣告重生，今（9日）又於IG曬同框女友莉婭照放閃，透露在勒戒所的生活之外，還特地發文感謝藝人立委余天。

謝和弦結束勒戒後，9日在IG曬看海的出遊照，感嘆：「終於看到大海了，自由的感覺真好」，接著再PO出和女友莉婭的合照，寫下：「謝謝余天大哥的辦事處，幫我們辦理了增加接見」，並打Tag透露「想見不能見最痛是真的」、「隔牆看莉婭掉淚心很疼」，感謝上天安排一切之外，也謝自己通過考驗，喊話「我已經33歲了」，看來對這次經歷很有感。

另外，謝和弦也發文表示在新戒的工作是帶隊的房值星，似乎在戒治所的表現不錯，還受到獄警主管的稱讚，吸引不少粉絲替他打氣，希望他之後一切順利，好好地重新開始。

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(中時電子報)