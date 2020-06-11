民進黨北市議員江志銘11日質詢，台北市長柯文哲在「一個中國、一國兩制」、「九二共識」、「刪除國家統一」、「華航正名、護照正名」等立場上，支持還不支持，柯答詢，他不會講支持一國兩制，華航叫Taiwan Airlines比較務實，蔡英文總統也不敢拿掉Republic of China（ROC），試問「小英做法跟我有差嗎？」

柯說，一國兩制在香港是失敗，在台灣不被接受，他當政治人物知道台灣主流民意，在外交上表達尊重就好，他不會講支持，國際上要有交往、也要有自己的立場，「小英的做法跟我有差嗎？差不多阿！」

「九二共識，這更好笑！」柯說，九二共識的內容是什麼，國民黨、共產黨的說法都不一樣、兜不攏。至於是否刪除國家統一，柯說「可以改成反攻大陸、解救大陸同胞後。」

另外，柯還說，華航牽涉到航權問題，比較正常說法是Taiwan Airlines，當然政治上比較務實，但換名字要花多少錢、成本大，他認為可成立一個子公司叫Taiwan Airlines；至於護照上Republic of China（ROC），小英也不敢拿掉，小英跟他做法根本沒差，所以面對問題需務實解決，不過ROC護照現在國際上總比People Republic of China（PROC）更好用。

(中時 )