國前國家安全顧問波頓不甩白宮「恐洩露機密」的警告,仍照原定計畫出版任內回憶錄。外媒指出,波頓除了揭露轟動一時的的川普「通烏門」案外,川普的外交政策全以國內政治考量為主,其違法行為多到足以構成彈劾。

據法新社指出,將出版波頓(John Bolton)在任職國安顧問的回憶錄「事發的房間:白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir;暫譯)的出版商「西蒙與舒斯特」(Simon and Schuster)表示,該書將依照原定計畫於23日出版,並開玩笑說「這是一本川普不希望你看到的書」。

根據新書部分揭露內容,波頓透露在內任期內,在川普每一項重大決定中,他很難找到任何一項是與連任無關的。出版商也表示,除了施壓烏克蘭調查民主黨總統候選人對手拜登的「通烏門」之外,波頓也會在新書中揭露川普更多不法行為。先前川普因「通烏門」遭民主黨掌控的眾議院提出彈劾案。

波頓表示,雖然眾議院對川普的濫權調查只集中在烏克蘭事件,但實際上川普整個外交政策,都充滿了類「通烏門」的越界行為,波頓並形容川普的決策過程「反覆無常、漫無目標」。

波頓在川普政府任內時是出名的鷹派之一,因與在北韓以及阿富汗等外交政策上與川普不合,決定於2019年9月辭職。先前《紐約時報》曾指出,波頓認為北韓與伊朗等令美國頭痛的國家不值得信任,川普卻與這些國家尋求外交突破,令波頓等政府內部鷹派人士十分苦惱。

(中時電子報)