國前國家安全顧問波頓不甩白宮「恐洩露機密」的警告，仍照原定計畫出版任內回憶錄。外媒指出，波頓除了揭露轟動一時的的川普「通烏門」案外，川普的外交政策全以國內政治考量為主，其違法行為多到足以構成彈劾。

據法新社指出，將出版波頓（John Bolton）在任職國安顧問的回憶錄「事發的房間：白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir；暫譯）的出版商「西蒙與舒斯特」（Simon and Schuster）表示，該書將依照原定計畫於23日出版，並開玩笑說「這是一本川普不希望你看到的書」。

根據新書部分揭露內容，波頓透露在內任期內，在川普每一項重大決定中，他很難找到任何一項是與連任無關的。出版商也表示，除了施壓烏克蘭調查民主黨總統候選人對手拜登的「通烏門」之外，波頓也會在新書中揭露川普更多不法行為。先前川普因「通烏門」遭民主黨掌控的眾議院提出彈劾案。

波頓表示，雖然眾議院對川普的濫權調查只集中在烏克蘭事件，但實際上川普整個外交政策，都充滿了類「通烏門」的越界行為，波頓並形容川普的決策過程「反覆無常、漫無目標」。

波頓在川普政府任內時是出名的鷹派之一，因與在北韓以及阿富汗等外交政策上與川普不合，決定於2019年9月辭職。先前《紐約時報》曾指出，波頓認為北韓與伊朗等令美國頭痛的國家不值得信任，川普卻與這些國家尋求外交突破，令波頓等政府內部鷹派人士十分苦惱。

(中時電子報)