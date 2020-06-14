這恐怕能視為川普連任警訊，路透社的民調指出，川普上任以來，現在是共和黨支持者對未來最悲觀的時候，40年共和黨鐵粉表示對川普感到厭惡，另外將近4成支持者相信美國走錯道路。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）6月初做的民調顯示，由於新冠肺炎疫情、經濟低迷、以及非裔男子之死引發的全美動盪，3大危機衝擊美國社會，現在是川普上任以來，共和黨支持者對國家未來最感悲觀的時刻，只有46%的共和黨支持者認為美國走在正確道路上，這個數字是2017年8月以來最低；和3月初疫情大爆發之前相比，當時還有70%共和黨支持者對未來感到樂觀。

現在，則有37%共和黨支持者相信國家走在錯誤道路上，當中17%表示，如果現在舉行大選，他們會投給拜登，不過另外63%仍計畫持續支持川普。

路透社針對十多名共和黨支持者進行採訪，他們都認為美國已走錯方向。上屆大選中投給川普的48歲北卡羅萊納州居民奈特（Matthew Knight）表示，對川普處理這些危機的方式感到失望，「想想看發生的這些事，川普根本沒幫到忙，事情都錯了」，他說本來打算再投給川普，但如果情況繼續惡化，他將重新考慮。

另外一名40年來從未投給民主黨的62歲共和黨鐵粉馬麥可（Bill McMichael）則表態，今年11月可能投給拜登，因為他對川普的所作所為「感到厭惡」。

儘管共和黨支持者對美國愈來愈感到悲觀，不過整體而言，川普目前的支持度仍維持在40%，多數支持者仍滿意他的施政表現，部分支持者即便對未來感到憂慮，但出於對拜登的不信任，以及相信川普能挽救經濟，今年底他們仍打算投川普一票。

路透社/易普索這份民調於網路進行，總共獲得1,113名美國成人填寫，信賴區間為正負3個百分點。

(中時電子報)