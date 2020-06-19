作為20座大滿貫男單冠軍的紀錄保持人，今年8月將滿39歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）仍是網壇當代傳奇，現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的父親老喬（Srdjan Djokovic）卻語出驚人表示，費爸快40歲還在打，只為了阻止他兒子破紀錄，呼籲費德勒趕快退休。

「費德勒仍是當今最成功與最棒的網球員？根據數據是這樣沒錯，但不會持續太久了，」老喬說：「快40歲還在打網球，真有點怪，就是因為納達爾（Rafael Nadal）和諾瓦（喬帥名）緊逼著他，他就是不願意接受這兩人比自己好的事實。」

費爸的20冠紀錄的確不是很穩，34歲的納達爾以19冠緊追在後，其次是喬帥的17冠。33歲的喬帥有年齡優勢，打法也夠全面。只是前一天喬帥才稱讚費爸可能是目前仍在世的最偉大網球員，喬爸隔天就呼籲費爸趕快退位，倒也是認可瑞士天王廉頗老矣，卻絕對有阻止其兒成就霸業的能力。

「人生還有很多比網球重要的事情，40歲可以回家做很多有趣的事，養養小孩、滑滑雪之類的，」喬爸說：「網球不是人生的全部，以我兒子來說，網球就是他目前的嗜好而已，因為他現在的身分是個網球員。」

喬帥的確多次說過，自己的目標就是成為四大賽冠軍還有世界球王周數的紀錄保持人，目前兩者均為費德勒。費德勒自從2018年澳網決賽擊敗希利奇（Marin Cilic）之後，就沒有再拿下任何一座大滿貫金盃。去年溫布頓費爸差點就要拿下生涯第21座大滿貫冠軍，結果在第5盤的兩個冠軍點都被喬帥救下，最後於搶7局飲恨。

(中時 )