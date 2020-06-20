中年大媽當街表演「劈腿」，展現軟Q筋骨讓人讚嘆。只不過，大媽為何當街抬腿拉筋？仔細一看，竟然是用腳去按行人過馬路轉換號誌的按鈕，讓網友忍不住怒罵：沒公德心！

大媽素有「地表最強生物」的稱號，不是平白得來。近日香港網路熱傳一段影片，拍攝地點在屯門屯興路與青山公路青山灣段交界，影片是一名汽車駕駛拍攝，只見一名拎著包包的中年婦女，突然抬起左腿，疑似將腳放到欄杆上拉筋，不過仔細一看，才發現她其實是用腳底去按行人過馬路的燈號按鈕。

駕駛忍不住出言訓斥婦人弄髒按鈕，說下個使用的人要摸妳腳底。不過大媽沒在怕，反稱那麼多人摸過早就被污染，看到駕駛在攝影，也拿出手機來「反攝影」。

影片放上網引發熱議，大批網友批評大媽缺德、自私，都幾十歲人臉皮那麼厚，並大讚拍片司機有正義感。不過也有人站在大媽那邊，認為按鍵確實不衞生，建議當局可研發設在地面用腳踩的過路鍵。

(中時電子報)