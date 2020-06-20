炎炎夏日，冰箱、冷氣機成了消暑的必需品，但民眾第一個想到的是，這2個電器用品電費嚇人，事實上，一般家庭電器用品還有一個「吃電怪獸」，就是「電熱水瓶」。
台電的臉書專頁「電力粉絲團」發文分享家中「耗電」的電氣用品，文中表示，「電熱水瓶」除了加熱時要耗電，長時間保溫也會耗掉不少的電量。以5公升的電熱水瓶為例，光是「保溫」就足以耗費驚人的電量。「能源效率1級：每保溫耗電量約233度」、「能源效率2級：每年保溫耗電量約347度」、「能源效率3級：每年保溫耗電量約393度」、「能源效率4級：每年保溫耗電量約489度」、「能源效率5級，每年保溫耗電量約558度」。
電力粉絲團也列出了4點省電妙招
1、選擇能源效率1級的產品購買。
2、連續假期、長時間外出不在家時，可關閉熱水瓶電源，省電又兼顧安全。
3、可加裝定時器。
4、改用快煮壺，要用熱水時再煮，多餘的熱水可再倒入保溫瓶中保溫。
(中時電子報)
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