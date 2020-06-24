夏天吃西瓜最清涼，不過常常買回家才發現有異，有民眾近日網購一顆西瓜，切開後發現果肉一塊黑丶一塊白，懷疑是不是被打了催生針，專家表示，天氣及熟成度都會影響果肉顏色，挑選西瓜時先看3個地方。

《香港01》報導，有網友日前在臉書PO出一張照表示，將買回家的西瓜切開後發現，原本紅色的果肉有部分變成白色，也有少部分呈現黑色，令她擔心是否西瓜品質有問題，照片曝光後引起網友熱議，有人認為只是熟過頭，但也有人質疑西瓜恐被打了催生針。

有機農場負責人接受訪問時表示，西瓜生長時，果肉會隨著成熟程度變色，由淺慢慢變深，果肉質地則主要受到天候影響，例如雨水較多時，西瓜有可能因快速膨脹而裂開；但若水份不足或受到菌患感染，也可能使果肉顏色異常，通常切去異常部分仍可食用，除非發現氣味有異或過於熟爛，就不宜再吃。

專家建議買西瓜時，可先聞一聞是否有異味，看看有沒有特別乾或特別熟的地方，挑選瓜型圓潤均勻、表面沒有凹凸的，拍拍瓜身是否清脆響亮，留意瓜蒂有沒有枯萎，都能看出西瓜是否新鮮。

(中時電子報)