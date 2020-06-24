苑裡鎮公所向環保署爭取補助添購「廚餘破碎、脫水處理設備」，每小時可消化2公噸廚餘，減少廚餘堆置時間。（苑裡清潔隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮公所向環保署爭取補助添購「廚餘破碎、脫水處理設備」，每小時可消化2公噸廚餘，減少廚餘堆置時間。（苑裡清潔隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

杜絕非洲豬瘟，中央宣布不符合廚餘蒸煮標準的養豬場，禁止使用廚餘養豬，導致過量的廚餘流向地方清潔隊，苗栗縣苑裡鎮公所去年向環保署申請廚餘破碎、脫水處理設備，通過驗收6月啟用，每小時可消化2公噸廚餘，大幅減少廚餘堆置時間，即日開放民眾免費領取堆肥。

苑裡鎮公所清潔隊長鍾永坤指出，自廚餘養豬禁令發布後，清潔隊平均每天回收廚餘量增加1.5至2公噸，為了消耗過量的廚餘，去年向環保署申請廚餘破碎、脫水處理設備，今年6月啟用，每小時可處理2公噸廚餘，堆置發酵期間從原本3個月大幅降為1個月，產出的堆肥還能再利用。

苑裡鎮長劉秋東表示，目前堆置場堆肥過剩，占據空間影響作業，因此即日起每周一、二、四、五、六，上午8點到12點，開放苑裡鎮民憑身分證、自行攜帶容器到水坡里清潔隊廚餘場，免費領取堆肥，堆肥可作為綠美化、種植蔬果時的蓬鬆培養土。

環保局指出，目前苗栗市、苑裡鎮、竹南鎮、頭份市、西湖鄉及卓蘭鎮等6處廚餘回收再利用場，除了西湖鄉，其他5鎮市有廚餘破碎、脫水處理設備。依據今年5月統計，苗栗縣廚餘回收量每月約1258公噸，其中廚餘堆肥近4成、廚餘養豬占6成，其餘為其他再利用。

環保局祕書蔡政勳表示，養豬戶不收廚餘，流向地方清潔隊，除了與養豬戶停養補助及淘汰不合格場有關，但廚餘沒有爆量只是去了合法的地方，苗縣不像大都市餐廳多、廚餘多，目前合法養豬戶廚餘需求量還是很大，據了解，有養豬場收廚餘收到台中，可見縣內目前處理廚餘的量能還算足夠。

(中時 )