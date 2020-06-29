藍營杯葛陳菊擔任監察院長，前民進黨主席許信良今天在臉書聲援陳菊，他以早年國民黨大老于右任擔任監察院長，彈劾時任閣揆並為孫立人部屬昭雪寃案為例，強調目前只有民進黨的黨國大老所領導的監察院才能有效監督民進黨政府。

許信良指出，1957年12月10日，監察院通過了以陶百川為首的10名國民黨籍監察委員聯名彈劾當時的國民黨籍行政院長俞鴻鈞的提案。這個彈劾案導致俞鴻鈞辭職下台。

這種事即使發生在今天，也不難想像它的震撼。何況是處在蔣介石獨裁集權高峰的1950年代。這個彈劾案對當時蔣介石的統治威權無疑是一大衝擊。據說蔣介石十分震怒，有意開除提案的這十名監察委員的國民黨籍。但卻不了了之。因為當時的監察院長是國民黨的黨國大老于右任！

他說，于右任是國民黨的前身中國同盟會的會員，比蔣介石年長，也比蔣介石更早參加由孫中山先生所推動的中國革命運動。蔣介石再怎麼不高興，也只得讓他幾分。

許信良認為，整個1950年代，是國民黨政府體制內的監察權行使的黃金年代。除了前述彈劾俞鴻鈞案，讓國民黨側目的還有1955年陶百川等五名國民黨籍監察委員對被羅織的陸軍二級上將孫立人部屬涉及匪諜和兵變的冤案提出的調查報告。

這份報告認為全案純屬子虛烏有，澈底否定由當時的副總統陳誠領軍的「總統府九人專案調查小組」所作的認定。他說，1950年代的監察院所以還能對國民黨的威權統治發揮一點暮鼓晨鐘的警醒作用，固然因為有像陶百川那樣風骨錚錚的鐵漢委員，但也因為有像于右任那樣擋風避雨的大樹院長。

許信良表示，政黨政治是當代民主政治最普遍而且最強而有力的趨勢和特色。因此，黨同伐異不但是勢所必然，而且是理所當然！在這樣的大形勢之下，歸屬於立法權的監察權將毫無作為；因為執政的國會多數不可能監督同黨的政府，而國會少數對政府的監督也必定被執政黨的國會多數完全否決。

美國國會對川普總統的彈劾案就是一個活生生的例子。民主黨在眾院擁有多數，所以提出彈劾案；共和黨在參院擁有多數，所以否決彈劾案。政黨界線分明，沒有是非，只有立場。他得出結論，「作為憲政機構獨立存在的監察院還是有它繼續存在的必要和意義！」

許信良指出，在國民黨一黨專政的年代，只有國民黨的黨國大老所領導的監察院才能有效監督國民黨政府。同樣的道理，現在是民進黨完全執政的年代，只有民進黨的黨國大老所領導的監察院才能有效監督民進黨政府。于右任之後的監察院所以寂靜無聲，可以思過半矣。

他認為，陳菊對民主台灣和對民進黨的歷史貢獻，比于右任之於國民黨的黨國，絕對有過之而無不及。從這個角度看，誰能說陳菊不是適當的監察院長人選？！

(中時 )