「香港國安法」第14條規定國安委所作的決定，不受司法覆核，外界關注相關權利範圍多廣。香港律政司司長鄭若驊5日表示，國安委會就國安法相關執行「做好多決定」，其中有可能包括警方搜查時需否手令等問題，國安委所決定的屬中央事權，不受司法覆核，工作亦不予公開。

「香港國安法」第14條指，國安委工作「不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開」，其決定「不受司法覆核」。據港媒報導，鄭若驊表示，到底國安委所作的決定，具體可以延伸到什麼地方。鄭若驊指，由於國安委職權是就國安事宜決定政策，國安是國家頭等大事，保密度很重要，也是中央事權，因此不予公開，以及不受司法覆核。

至於國安委的決定是否包含國安法的執法細節，例如搜查處所需否手令等問題，鄭若驊沒有否認，指委員會「會就（國安法）相關執行做好多決定」。

不過，若警方毋須法庭手令即可搜查處所，再加上特首有權決定截取通訊，是否有機會涉及不合理侵犯個人權利？鄭若驊指，在很多其他國家，截聽都是由行政機關決定；至於向法庭申請手令問題，有些嚴重案件如爆炸品，警方都會按一定程序即時處理。她重申，國安是頭等大事，會盡量參考適當做法，同時防範危害國安行為。

至於近日有人因被搜出藏有港獨標語被捕，鄭若驊指警方要在有合理懷疑下，才可作出拘捕，律政司會視乎是否有合理定罪機會決定檢控與否，法庭則要在沒有合理疑點下將被告定罪。她指，毋須因為單單一件「小事」就擔心違法，即使警方有所懷疑亦會再作調查，最終未必起訴。

(中時 )