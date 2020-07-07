1名大陸高中生趁著等待大學放榜期間，進而到1家三溫暖裡當工讀生，卻不知情自己早被3名飢餓已久的美魔女鎖定，並設局要此名高中生喝下她們請的飲料，高中生不疑有她喝下瞬間昏迷不醒，3名美女魔藉機輪流強暴，事後高中生的GG壞死，也終身無法再能嘿咻，另因大陸法律規定，也無法將禽獸美魔女們以強制性交定罪。

據了解，這名鮮肉高中生趁著大學考試仍未放榜期間，想賺些零用錢使用，進而到1家三溫暖打工，某日3位美魔女前來消費，並覺得這位鮮肉高中生眉清目秀，因此要求店家將此位鮮肉高中生為她們服務。鮮肉高中生在服務她們的過程中，3名美魔女不斷熱情邀約鮮肉高中生共飲，就在她們快要離開時！要求高中生飲下最後1杯，卻沒想到高中生一喝下立即昏睡過去。

3名美魔女趁著鮮肉高中生昏迷時，將他當做成肉便器，輪流將自己的私處坐在鮮肉高中生的那話兒上猛搖，時間長達數小時，事後還覺得不滿足，持續把玩鮮肉高中生那話兒，直到查覺鮮肉高中生似乎不太對勁後，才感緊將他送醫搶救。然而，鮮肉高中生經醫治過後，得知自己那話兒已經完全壞死，醫生也告知他將終生都無法與女孩子嘿咻。另外，由於大陸法律規定，男生遭到強制性交關係是無法提出告訴，因此無法將3名禽獸美魔女定罪處治。

(中時電子報)