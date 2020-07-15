美國國務卿蓬佩奧13日聲明，中國在南海的領土聲索「完全不合法」後，美軍驅逐艦14日即在南沙群島海域航行，闖入華陽島和永暑島12海里海域。

美國太平洋艦隊7月14日在其官網上發布消息稱，美國海軍亞里·伯克級驅逐艦「拉爾夫·約翰遜」號當天在南沙群島海域開展航行活動。美國太平洋艦隊還在通告中聲稱，「通過此次無害通行行動，維護了合法使用海洋的權利和自由」。

據稱，「拉爾夫·約翰遜」號驅逐艦當天進入了南沙群島華陽島和永暑島12海里海域，而這兩座島嶼是中國數年前在南沙群島人工吹填的產物，島上被指部署有軍事設施。

美國國務卿蓬佩奧聲明指出：「我們要表明，北京對南海多數水域的資源提出的所有權主張，完全不合法，其為控制這些資源所採取的恃強凌弱行為同樣不合法。」，「全世界都不會容許中國將南海視為其海上帝國。」

蓬佩奧強調：「美國與我們的東南亞盟邦和夥伴站在一起，保護這些國家對海上資源的主權，而這符合他們在國際法上的權利與義務。」

(中時電子報)