美國新冠疫情持續惡化，日今已有357萬人確診、13萬人死亡，且過去1個月已11度改寫單日新增確診新高，截至至15日，美國的7天平均病例數從1個月前約2萬2200例，暴增為超過6萬3000例。疫情惡化不僅拖累總統川普的重啟經濟計畫，更讓他要全國學校復學的呼籲僅獲得鮮少支持。不過，白宮發言人麥肯內尼卻大力挺川普，稱「科學不應阻擋學校開門」，引發爭議。

據美媒《國會山莊》報報導，由於美國疫情未見起色，讓外界質疑川普強力要求全國學校必須於秋季開學的決定，即使他稱「父母們被關在家內，都快悶要死了」，原先計畫採用遠端上課的學校依舊未改變計畫，專家也擔憂若大批兒童上學恐讓新冠病毒傳播更加惡化。

不過，麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在記者會上引用了《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）對46家醫院進行的一項兒科研究，並根據研究成果指出，新冠病毒對兒童的風險低於季節性流感，並強調「這已很清楚地說明，科學是站在我們這一邊的，科學不應該阻擋學校開門」，「我們鼓勵所有當地與全國的學校按照科學指示，重開學校」，「這對兒童造成嚴重傷害，例如學生們不在學校時，兒童遭虐沒人通報、心理沮喪、甚至自殺念頭無處抒發，學校真的很重要，它們必須盡快重啟」。

不過，不過，《今日美國》報表示，部分專家對於秋季就讓學生復學表達了憂慮，認為恐會增加兒童傳染病毒給家中年長者的風險；教育體系內專業人士也表示，他們自身遭感染風險也仍未減輕。關注衛生健保問題的凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）調查表示，已有4分之1的教師若接觸新冠病毒後恐將陷入重病，且仍有3百萬超過65歲上的長者與學齡兒童同居。

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文章來源：McEnany argues science backs White House position on schools
文章來源：'Science should not stand in the way' of schools reopening, White House Press Secretary Kayleigh McEnany says

(中時電子報)

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