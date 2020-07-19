民進黨桃園市議員王浩宇6月被發動罷免，目前已累積8000多份連署書，正進行第二階段連署，罷免總部今天宣布，將在明天(20日)上午赴中選會送件，遞交第一階段提議人名冊、與提議連署書，而這也是前高雄市長韓國瑜被罷免後，眾多罷免議員聲浪中，第一個送件的連署團體。

罷免粉專「罷免王浩宇」18日PO出聲明指出，「罷免王浩宇行動，從6月30日總部成立後，經過多次的內部會議討論及各服務站和志工們的努力，終於跨出了一大步，明天7月20日上午10時，正式赴中選會送交提議人名冊和提議書。

聲明中強調，「送件之後會開始盤點送的提議人名冊數量是否足夠。第一批預計會先送3650份，假如被剔除到不夠法定份數，照《選罷法》規定，罷免方有10天時間能夠補件，因此大家不用擔心，罷免總部還有近5000份預備。但為了第二階段做準備，所以只會送交第一階段所需的差不多份數」，若審核順利，預計在8/20左右展開第二階段連署。

據《選罷法》規定，王浩宇的桃園市第七選區，總選舉人數約為31.5萬人，第一階段提案需約3千2百人、第二階段連署則要3萬多人、第三階段罷免投票，需7萬9千張同意罷免票。

而因推動罷免活動，需要不少資金，罷免團體也發起的群募活動，9日至今僅10天，已超過1千1百人捐款，目前更累積到143萬3千多元的募捐。

據《聯合》今(19日)報導，「對罷王團體的行動他表示尊重，他服務處過去每天一直認真服務，只是團隊成員都很忙，沒有時間事後去宣傳」。

罷免王浩宇粉專。(圖/翻攝自 罷免王浩宇 臉書粉專)

(中時電子報)