前新北市議員李婉鈺今年年初參選第10屆立法委員，競選期間在士林區福國路一處大樓外牆懸掛競選廣告，投票前1天下午10點半遭承租公司派人拆除，李婉鈺認為承租公司、行銷公司害她沒當選，控告業務代表、負責人涉犯意圖使人不當選。士林地檢署偵結，認該公司2人所為與選罷法構成要件不符，予以不起訴處分。

李婉鈺參選北市第1選區立法委員，1月8日在福國路一處大樓外牆懸掛競選廣告帆布，隔天即遭拆除，經李婉鈺委由他人協調，廣告再度被掛上，但大樓所有人仍不滿，立刻通知承租的公司黃姓業務代表，要求在投票前1天晚上10點一定要拆下，帆布廣告懸掛7個半小時後即遭撤下。

大樓所有人出具去年11月與承租公司的合約，內容載明只能出租給房地產廣告，後來掛了政治廣告，已然違反合約內容，黃姓業務代表也承諾儘速拆下並到場監工。

而行銷公司鄭姓負責人說，與李婉鈺1月4日簽訂租賃合約後，已經努力協調，大樓所有人勉強同意第2次懸掛廣告帆布到投票前1天，而且不是由鄭拆除，2人均沒有意圖使候選人不當選的意圖，因而予以不起訴。

(中時 )