知名小吃店的主廚阿德竟然是一名越南籍失聯移工。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前獲報，在梓官區一處專賣蚵仔煎、海產粥的小吃店，主廚竟是1名越南籍失聯移工。專勤隊員將他帶回調查，依法查處。一名老饕說，以後再也吃不到這麼好吃的蚵仔煎了。

高雄市專勤隊循線逮獲這名移工阿德，發現他手藝極佳，店內不管是平日或假日，都是高朋滿座。一查之下，發現竟是1家網路名店，有許多饕客在部落格推薦。

為了蒐證，專勤隊隊員還去攤位買蚵仔煎、綜合煎等小吃。由於店內有許多人拍照打卡，就算專勤隊幹員在場全程錄影，也沒人起疑，現場饕客還對專勤隊幹員說：「這家真的超級好吃的，我每天都來吃。」令隊員們哭笑不得。

阿德供稱，他在越南就是名廚師，來台從事移工期間，有天看到路邊的台灣小吃蚵仔煎極似越南「煎餅」，點來吃後，就跟老闆毛遂自薦。

老闆試吃阿德做的蚵仔煎後，大為讚嘆，便聘請阿德擔任主廚。因為阿德做的蚵仔煎外酥內嫩，有獨門醬料，他還研發特製湯頭的海產粥，令店內生意愈來愈好，高朋滿座。

如今，因為阿德遭查獲，店內美味失傳，而且專勤隊依法追查非法雇主責任，移請地方主管機關依法裁處。

高雄市專勤隊長趙志成呼籲，切勿以身試法，貪一時之便而仲介、聘僱失聯移工，如經查獲，將依違反就業服務法案移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處新台幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯涉及刑責，得不償失。

(中時 )