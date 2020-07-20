近日國際媒體與大陸媒體都開始認真地討論中美發生戰爭的問題，大都認為以目前中美全面對抗情勢，雙方軍事磨擦風險升高，而許多分析都認為，發生軍事衝突的最可能地點在南海與台海。大陸鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進亦就此分析表示，中國大陸的核心利益都在家門口，若在家門口被軍事挑釁，一定能夠在家門口打敗美國。

有大陸媒體網紅之稱的胡錫進在接受《鳳凰衛視》主持人邱震海訪談時，談到大陸當前面臨的美國打壓的問題，針對網友問及中美是否會發生戰爭，胡錫進做了回答後，也將相關內容發表於微博上。

胡錫進說，第一，由於中美戰略互信幾乎消失殆盡，美國又加強了在大陸周邊的軍事存在，中美發生一線偶然軍事摩擦的風險比過去增加了，而且一旦出現那樣的摩擦，通過和平方式將它控制住，不讓其發酵的政治難度也增加了。

第二，從理性而言，中美都不想彼此走向軍事衝突，雖然兩軍都在做應對最壞情況的準備，但雙方沒有走向軍事攤牌的戰略意願。因此雙方有管控好風險、避免發生軍事危機的空間。

第三，中國大陸熱愛和平，沒有建立霸權並取代美國的野心，也不會去太平洋深處、印度洋挑戰美國的利益。大陸有「好戰必亡」的深刻歷史總結，是個謹慎的大國。

第四，大陸對核心利益的定義非常克制，它們都在家門口。但如果都這樣了，作為大國還在家門口被嚴重軍事挑釁、強加了戰爭，那根本就不用擔心，接招就是了，而且我們一定能夠在家門口打敗美國。在家門口為了核心利益打敗它，無論戰爭動員能力、資源投入能力、還是戰鬥到底的意志，都是美國比不了的。這一點華盛頓對此比大陸還清楚。

胡錫進最後說，即便還不知道中美關係下墜的最低點在哪裡，但中國大陸有個非常靠譜的原則，使得美國那樣的霸權國家也要在大陸周邊謹慎從事。當然，希望中美也能夠管控好彼此之間的各種「意外」。

(中時新聞網)