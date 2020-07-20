消防警備車可供救災時提升消防同仁抵達現場前有更佳的防護，兩大企業20日熱心公益聯合捐贈「消防警備車」一台給梧棲消防分隊，將有助於提升防救災工作及安全品質，也讓居民生命財產獲更大保障。
帝崴企業、蔡同茂實業熱心公益，20日聯合捐贈一台「消防警備車」給梧棲消防分隊，由台中市消防局救災第四大隊長蔡孟栩代表接受，並回贈感謝狀。
第四大隊指出，捐贈公司均為本市模範企業典範，深知今年於高雄發生消防車出勤救災，因發生擦撞後翻覆導致消防同仁傷亡事件，除表示感同身受且遺憾之餘外，更希望能為消防局盡一份心力。
第四大隊表示，消防警備車可供救災時提升消防同仁抵達現場前有更佳的防護，且可於平時防火防災宣導、巡邏、消防安全檢查及為民服務等，均能發揮高度靈活機動性及便利性。
蔡孟栩對於兩大企業拋磚引玉善行義舉，表達最崇高的敬意與謝意，他表示，期盼本隊同仁也能更積極加強提升各項救災技能，以提高民眾生命安全保障，讓消防警備車輛裝備發揮最高效能，提升救災人員便利性及安全性，共同守護民眾生命財產安全。
(中時 )
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