據英媒指出，剛結束訪英行程的美國國務卿蓬佩奧曾在訪英期間向英國議員表示，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞曾與大陸敲定一項影響WHO決策的協議，才導致英國在疫情期間大批人民喪命；對此，譚德塞表示這項指控「不實且令人無法接受」。

根據「泰晤士報」（The Times）及「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）21日私下會晤多位英國國會議員時指出，WHO早就成了「政治」機構，並指控譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾與大陸敲定一項協議，這項協議左右了世衛組織的決策，也幫助譚德塞出任世衛秘書長，而「當情況危急、事態變得嚴重時」，民眾就是因為這項協議而病亡。

而據美媒《CNBC》23日報導，譚德塞強烈譴責蓬佩奧的發言，稱WHO與大陸有私下協議的說不實且毫無根據，並在全世界正需必須團結對抗疫情時，這種指控只會轉移焦點，「WHO不會因這些指控分心，也希望國際社群如此」。

雖然川普一再指控WHO在疫情期間已成為大陸政府的魁儡，讓譚德塞一再重申「疫情政治化」才是對全球新冠疫情的最大威脅。此外，美籍WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也表示，「最為一位美國人以及引以為傲的WHO職員，我感覺有必要表示「我從來沒有因為成為WHO一分子而感到如此驕傲，正如同譚德塞所言，我們堅定關注再挽救人們性命上，我們絕對不會分心」。

(中時新聞網)