大陸外交部今通知美國駐陸使館，決定關閉美國駐成都總領事館，並停止該館一切業務。大陸官媒《環時》專訪多位學者，其中美國的中國問題專家、哈佛大學社會科學院榮休教授傅高義分析指出，「中美有發生武裝衝突的可能性，且可能由一件小事引發，衝突地點將可能在台海、南海」。

復旦大學美國問題專家沈逸今24日在接受《環球時報》採訪時表示，陸方此次對等關閉成都領館的舉動，向美傳遞出「中國大陸無意主動破壞中美關係，但對於美國的出格舉動，中國一定會堅決反制」。他強調，外交的第一核心原則即尊嚴對等。所以，對等反制是一件必須要做的事。

據公開資訊顯示，美國在中國大陸共有五所領事館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都和武漢。美國駐成都總領館於1985年設立，具有重要戰略意義，覆蓋地區為中國西南地區，包括四川、雲南、貴州、西藏和重慶。1999年，美國轟炸中國駐前南聯盟大使館後，憤怒的中國民眾曾包圍美國駐成都總領館進行強烈抗議。

此前，有媒體猜測稱，中國大陸將關閉美國駐武漢總領館作為對美國關閉休士頓總領館的反制。但分析人士認為，由於疫情原因，美國部分駐武漢領館的工作人員尚未返回。如關閉美駐武漢總領館，不足以「對等回應美國前所未有的政治挑釁」。

值得注意的是，中國大陸選擇美國駐成都總領館作為反制目標，同時傳遞出中國仍致力於「管控中美分歧」的信號。陸外交學院國際關係研究所教授李海東對《環時》表示，在美國的所有駐華使領館中，成都總領館的業務量和面對區域是相對較少的，且其涉及地區的美國公民和企業相對有限。

他認為，這意味著成都領館在關閉後對中美實際關係影響較小。這和美國選擇規模較小的中國駐休士頓領館相應，也說明中方仍在本著「管控分歧」的思路處理此事，儘量使中美緊張不至在短時間劇烈升級。

中美互相關閉領館的舉動將對兩國關係走向帶來哪些影響？美國媒體已開始討論「中國駐三藩市領館是否也會被要求關閉？」，輿論認為，兩國緊張局勢不排除進一步升級的可能。尤其在美國大選前夕，「中美間出現擦槍走火的可能性比以往增大」。

李海東認為，此舉也意味著川普可能因國內選情的變化，採取不同程度的措施，其中包括挑起軍事爭端與衝突，以拉高支持率。且未來三個月將成為中美關係最具挑戰性的時期，有可能出現「高度不可預測性事件」。

美國著名中國問題專家傅高義不久前在接受《環時》專訪時曾判斷，「中美有發生武裝衝突的可能性」。他判斷衝突可能發生在南海或台海地區，很可能由一件小事引發，但摩擦可能很快升級。他警告稱，必須避免這樣的重大風險，否則這將對全人類造成災難性打擊。與此同時，美國學者有關「中美軍事衝突概率上升」的聲音近期也開始增多。

不過，沈逸認為，互相關閉領館和驅逐外交人員，是大國戰略博弈的一種常規手段。歷史上有過很多先例，中美之前也發生過外交領域更嚴重的事件，即直接降級外交關係，這比驅逐外交人員更嚴重。互相關閉領館和驅逐外交人員會導致兩國外交間增加很多不必要的成本，也會導致各種不確定性陡升，但也可能最終僅停留在「吐口水」的層面。

而對於後續美國關閉中國駐三藩市領館的可能性，「中國社科院美國研究所研究員呂祥」分析稱，從對抗中國的角度，關閉更多使領館並非不可能。對此，中國可考慮以縮減美國在華外交人員作為反制，尤其在香港以外交身份為掩護的情報人員。

(中時新聞網)