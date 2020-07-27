尼加拉瓜官方公報《La Gaceta》日前發布總統令，免除駐台已13年的尼加拉瓜大使達比亞職位，引發揣測。外交部發言人歐江安今天表示，尼國日前正式通知外交部，本案為尼國政府駐外人員正常輪調，外交部沒有其他評論，將依照一般程序進行後續作業。

達比亞自2008年駐台，已近13年，相當挺台、也是駐台使節團團長。尼加拉瓜總統奧蒂嘉7月13日發布總統令，免除達比亞派駐中華民國（台灣）職位，並自公報刊登日生效。

針對已任近13年的達比亞遭免職，歐江安表示，尼加拉瓜政府日前正式通知外交部有關尼國駐台大使達比亞已任期屆滿並將於近期調動，尼國政府將另指派新任駐台大使。本案為尼國政府駐外人員正常輪調，外交部沒有其他評論，將依照一般程序進行後續作業。

她說，我國與尼加拉瓜邦交友好穩固，雙方長期在各項民生領域的合作關係密切。達比亞大使駐節台灣近13年，自105年起擔任使節團團長，致力推動兩國各面向合作交流，對深化臺尼友好邦誼貢獻卓越。

歐江安指出，相信台尼雙方將在既有友好基礎上，持續透過尼國駐台新任大使的共同合作，為兩國人民創造最大的褔祉。

(中時 )