台中市一名蔡姓廚師，去年10月間跟朋友到夜店喝酒，見朋友的友人小雯（化名）醉得不醒人事，撿屍性侵得逞，小雯翌日清晨醒來，發現自己有穿褲子，卻沒穿內褲，苦思後才想起遭蔡男性侵。蔡男事後坦承犯行，同意賠償小雯60萬元，但仍觸犯乘機性交罪，被法官判刑1年10月，緩刑3年。

據「自由時報」報導，蔡男事發當晚見小雯喝得酩酊大醉，將人帶到旅館休息，另2名男性友人離去後，竟起色心，脫下小雯的褲子性交得逞，完事後雖幫小雯穿回褲子，卻忘記穿內褲。

小雯隔天清晨醒來上廁所時，發現自己沒穿內褲，一時想不起發生何事，返回房間又看到蔡男赤裸下半身熟睡，趕緊離開旅館，返家苦思甚久，才想起被蔡男性侵，遂向警方報案。

檢警偵查時，蔡男坦承「撿屍」性侵小雯 ，被檢方起訴後，以賠償60萬與小雯達成和解。法官認為，趁機性交罪是3年至10年重罪，但蔡男是一時衝動，未以暴力侵害小雯，且犯後有悔意，援用刑法59條「顯可憫恕」減刑，予以輕判1年10月，緩刑3年。

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(中時新聞網)