前總統李登輝30日晚間病逝於台北榮總，消息證實後，台灣政壇一片哀戚，前民進黨立委林濁水也對李登輝的個人功過，給出個人評價，他坦言，「李登輝懷抱民主的堅貞信念，長於縱橫捭闔的梟雄本事，成就過人的功業。多少年來，台灣就這麼一人」。

前總統李登輝30日晚間7點24分，於台北榮總病逝，享耆壽98歲。北榮表示，李前總統死因為多重器官衰竭，具體病逝原因是因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷。據《中天》報導，李登輝的遺體昨晚已被護送至懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

對於李前總統個人功過，林濁水今(31日)在臉書貼文指出，李登輝是一位擁有哲學家的深沈開闊，不忘左翼學人的憧憬想像，懷抱民主的堅貞信念，承擔民族的宏遠悲願，「長於縱橫捭闔的梟雄本事，成就過人的功業。多少年來，台灣就這麼一人」。

前總統陳水扁近日也表示，當年李前總統曾告訴他「不可以讓副總統看公文」。美國在台協會（AIT）也對李前總統的辭世表示最深切的哀悼，並指出，李前總統是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。在李前總統的領導下，台灣在短短十多年間從戒嚴時期轉型成全面民主體制；李前總統也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。

(中時新聞網)