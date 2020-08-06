繼泰國移工、比利時工程師後，昨又傳出日籍工程師和1位患者，皆是自台返國後確診，總計有5起在國內抓不到，卻在國外被發現的個案，引起各界關注，不少民眾也再度搶起口罩，今天Yahoo奇摩購物將於早上11點開賣中衛口罩，蝦皮購物也開賣福德好罩，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（6日）早上11點開賣中衛口罩，成人有黑+綠、軍綠色供選擇；兒童的部分，則有粉小兔可選，售價從260元到300元不等，另也有摩戴舒和匠心等品牌的醫用口罩，售價從250元到750元。

●PChome 24h購物

網站上販售日本IRIS V型剪裁三層式口罩，每盒60片裝，一組2盒裝，售價798元，但要注意，此款並非是醫療口罩。

●蝦皮購物

今（6日）中午12點和下午5點開賣「福德好罩」，有雲彩紫、櫻花粉和水漾藍三色可選擇，每盒50片裝，售價350元，每人限購2盒，詳情請依官網為準。另蝦皮購物也將在10日舉辦口罩接力賽，開賣多個品牌的口罩，其中晚上6點到8點會有中衛口罩，顏色有迷彩雙色、天空藍和酷黑可選購。

【美妝藥局】

大樹藥局門市明天將開賣國家隊「善存」成人彩色口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

明（7日）大樹藥局門市將開賣國家隊「善存成人彩色口罩」，全門市均有80盒，每個顏色40盒，每盒50片裝，售價289元， 北北基花有西瓜紅、哈密橘可選；桃竹苗是檸檬黃和哈密橘；中彰投雲嘉南高屏為芋頭紫與哈密橘，每人每日限購1盒，另也加碼開賣，3M和匠心的醫用口罩，每人每日，限購2包。

●小三美日

官網販售利聯醫技、康匠等品牌的口罩，售價依組合不同，而有所不同，詳情請依官網為準。

(中時新聞網)