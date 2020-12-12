打到最後1分鐘，璞園還保有66比62領先優勢，可惜他們就是沒辦法留住勝利！高雄九太在最後52.7秒內，打出不可思議的8比0收尾攻勢，終場70比66奇蹟逆轉擊敗璞園，也送璞園苦吞隊史最長的開季4連敗，本季到現在仍然1勝難求。

「我想這場球賽帶給我們年輕球員一個警惕，也可以說是我們經驗不足的結果，」璞園總教練顏行書表示，「這樣還會輸球的兩大主因，其一是我們關鍵球過於依賴老將，其二是在轉換快攻方面沒做好，讓我們很多次快攻都變成失誤收場。」

事實上，璞園不該喪失這次最棒的本季開胡機會，但他們偏偏就是太不爭氣了，九太先靠布蘭登最後52.7秒投進三分球，接著璞園發邊線球，又遭林任鴻抄截後一個人快攻上籃放進超前兩分，接著璞園失誤連連，再送九太4罰中3。

布蘭登貢獻21分、11籃板的雙十數據，余純安也替九太拿下19分，放進超前兩分球的林任鴻說：「其實我早就發現對方會利用施顏宗當作傳球掩護，所以最後就抓住機會，順利把球抄掉。」九太搶下本季第2勝(1敗)，戰績升到第2。

儘管爆冷輸球，起碼璞園迎回洋將喬丹，以及施顏宗、盧峻翔等人的傷癒復出，其中喬丹更在生涯首戰拿下22分、14籃板、3助攻、3抄截與2火鍋的填滿數據表現，顏行書說：「我不能要求他太多了，他根本是無所不能，打太好了！」

(中時 )