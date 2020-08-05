搶「土地公」口罩！蝦皮購物開賣時間曝光。（圖／翻攝自蝦皮購物）

全球新冠肺炎疫情升溫，確診外籍工程師的感染源目前仍不明，引發民眾關注，不少人也開始搶買口罩，今早11點Yahoo奇摩購物中心將開賣中衛口罩、摩戴舒和匠心的口罩，另蝦皮購物也將舉辦口罩接力賽，陸續開賣多款口罩，明凌晨0點和下午5點則有福德好罩可選購，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今天早上11點開賣中衛口罩「玩色系列（黑+綠）」每盒30片裝，售價260元，另也有摩戴舒和匠心等品牌的醫用口罩可以選擇，售價從250元到750元不等。

●PChome 24h購物

網站上有販售「CAiRE艾可兒」的成人醫用口罩，每盒50片裝，售價490元。另也有日本IRIS V型剪裁三層式口罩，每盒60片裝，一組2盒裝，售價798元，此款非醫療用口罩。

●蝦皮24h

明（6日）下午5點開賣「福德好罩」，有雲彩紫、櫻花粉和水漾藍三色可選擇，每盒50片裝，售價350元，每人限購2盒；另明天0點的限時特賣也將不定時開賣福德好罩，詳情請依官網為準。

蝦皮購物將在5日和10日舉辦口罩接力賽，將會開賣多個品牌的口罩，其中晚上6點到8點開賣中衛口罩，顏色有迷彩雙色、天空藍和酷黑可選購。

【美妝藥局】

●丁丁藥局

官網販售恒大醫用口罩，每盒50入，售價299元，另也有箱購包裝，總共40盒，售價11960元。

●大樹藥局

大樹藥局APP販售兒童醫用口罩，有萊潔和匠心，兩個品牌可以選擇。

(中時新聞網)