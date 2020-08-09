自Tik Tok可能被美封禁之後，美國總統川普又要求美企45天後禁止使用微信，同時不准與微信的母公司騰訊進行交易。外商產業分析師認為，若微信被禁，大陸大量的蘋果手機使用者將被迫在兩者之間選擇其一，可能導致iPhone在大陸銷量慘崩。而大陸微博上發起的調查顯示，截至9日下午參與調查的85.6萬人當中，有94%蘋果手機使用者選擇微信而改用其他手機，6%使用者堅持繼續使用無法下載微信的iPhone。

微信在大陸有極大的市佔率，據統計，大陸14億人口，微信用戶超過8億。可以說只要使用智慧手機，微信幾乎是必須下載的軟體之一，這個被外媒譽為全球最強的超級App之一的手機應用程式已涉入大陸絕大部份人的生活，幾乎無所不在，儼然已經成為了大陸民眾不可缺少的生活方式。

自川普宣布將禁用微信後，未來iPhone應用商店將無法提供微信應用程式下載，大陸網友熱烈議論，一旦美國禁用微信，蘋果被迫下架微信，「蘋果和微信二選一，你會選誰？」

據《網易》指出，截至9日下午共有85.6萬人參與了調查。調查結果顯示有80.8萬人選擇了換手機，占比超過94%，另有4.8萬人選擇卸載微信，占比不到6%。兩相差距非常明顯。而在進一步打開相關評論以後，除了個別網友表示原本就使用2支手機因而沒有換機問題以外，相當一部分的網友認為這是一個偽問題，或者認為問這個問題的根本就不是中國人，潛台詞是對於大陸使用者來說微信意味著什麼，不言而喻。

至於蘋果手機，對許多大陸民眾來說也不只是手機而已，它還有許多手機以外的社會意義。從早期剛開始流行時，還出現過少年為買iPhone賣腎的事件，民眾還略帶嘲諷式地以「腎」來取代iPhone的稱呼。目前iPhone在大陸市佔率穩居前3名，雖然價格偏高，但一直保持10%以上。

有些網友表示，現在蘋果手機較其他品牌手機的優勢已相對下降，許多手機用戶認為換手機不是一個問題，因為使用手機就是為了便利工作和生活，在微信已經成為一種生活方式的時下，比起卸載它所帶來的不便，換掉蘋果手機帶來的不便簡直不值一提。

(中時新聞網)