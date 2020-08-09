美國總統川普連下2項行政命令，禁止美企與個人與微信母公司大陸騰訊進行任何交易，命令在45天後生效，另一項則是要求TikTok（抖音國際版）必須在45天內完成出售交易，期限過後不允許美企與其進行交易。連下兩道禁令撼動了大陸網路科技業者，另一個與騰訊一樣都在美國上市的陸企阿里巴巴立即成為議論的焦點，分析認為阿里巴巴的禁令可能很快就會宣佈。

《美國之音》報導，美國封禁微信和TikTok是因為擔心這兩家公司「會自動捕獲其使用者的大量資訊」，但是同樣收集使用者資訊的大陸公司很多，也包括在美國有大量用戶的網購平台阿里巴巴，而且阿里巴巴與騰訊一樣都在美國證券市場上市，很多投資者開始質疑，大陸電商巨頭阿里巴巴可能成為下一個被禁的靶子。

報導指出，川普總統在禁止微信的行政命令中說，在全球擁有超過10億用戶的社交媒體和電子支付應用程式微信，跟TikTok一樣，都會自動捕獲其使用者的大量資訊。這種資料收集可以使中共獲得美國人以及在美居住大陸籍公民的個人資訊和專有資訊，從而使中共擁有機制用來追蹤生活在自由世界的大陸籍公民。

報導表示，美國認為這些受中國大陸政府管控的應用程式對美國的國家安全構成威脅，相關資訊可能被用於進行「勒索和商業間諜活動」。

阿里巴巴電商平台去年7月向美國賣家開放，美國是該公司目前增長最快的市場。在包括美國在內的全球範圍內，阿里巴巴有1000萬客戶通過其平台購買商品，截至今年3月份的12個月裡售出了價值1兆美元的商品，這些商品大部分在大陸製造。

CNN發自倫敦的報導稱，阿里巴巴的股票星期五在香港下跌了3%，表明投資者正在權衡這個大陸電商公司在美國受到嚴厲管控的可能性。美國企業用來託管其線上業務的阿里巴巴雲端服務，在美國政府本周早些時候公佈「清潔網路」(Clean Network)計畫後，面臨的風險最大。

(中時新聞網)