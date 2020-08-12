川普陣營據傳想要舉行第4場選前辯論。

距離美國總統大選只剩3個月，消息人士指出，美國總統川普正緊鑼密鼓籌備即將在秋天登場的3場對戰對手拜登的辯論會，川普陣營將辯論會視為選前在民調上超越拜登的重要拐點，同時也是在大眾面前痛宰對手的唯一機會。

美國總統大選11月登場，9月底至10月之間，川普將和拜登進行3場選前辯論，美國新聞網站「Axios」引述消息人士指出，川普正秘密籌備即將到來的辯論會。

準備工作已在2周前展開，當時川普在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）自家高球俱樂部的會議室密會他最親近的助手，包含女婿庫許納（Jared Kushner）、競選總幹事史泰平（Bill Stepien）、資深顧問米勒（Jason Miller）以及前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）等人都出席。克里斯蒂曾在2016年的大選辯論準備中扮演希拉蕊。

2名消息人士指出，這個辯論會準備小組同意自現在起每10天會面一次，他們決定讓小組維持在5至6人的小規模，以避免內情外洩。目前尚不清楚克里斯蒂會否在辯論彩排中扮演拜登，不過川普過去曾私下評論，「克里斯蒂比希拉蕊好，比希拉蕊難辯論。」

此外，川普陣營似乎對這3場辯論會寄予厚望，將它們視為在民調上縮小和拜登差距、甚至在選前遙遙領先拜登的重要拐點。一名消息人士指出，「我不認為他（川普）將這些辯論視為最後拐點，但比較有可能視為最重要的拐點」，「我認為他一直以來都相信自己可以創造拐點。」

該名消息人士還指出，川普已經表達了這些辯論會有多麼重要，因為他過去曾表示，「我們要贏，媒體永遠不會讚賞我，但是人們會。」

3名消息人士透露，由於川普陣營相信拜登在大選前不會進行任何艱難的專訪，因此他們將選前辯論會視為大選前能在大眾面前痛宰拜登的唯一機會，不過包括米勒、克里斯蒂等人都警告，對戰拜登不能掉以輕心，他們認為拜登在辯論方面的表現實際上「相當不錯、有經驗、而且訓練有素」。

米勒先前接受《華盛頓郵報》（Washington Post）專訪時試圖重塑大眾對拜登的期待，「拜登實際上是一位相當好的辯論者，他的辯論表現並不像平常受訪那樣不斷出糗。」

(中時新聞網)