美國總統候選人拜登提名聯邦參議員賀錦麗為副手人選，國民黨前副祕書長蔡正元預測，賀錦麗如果順利當選美國副總統，未來可能成為第一位美國女總統。

蔡正元說，賀錦麗本名卡蜜拉．哈里斯，以廣東話取中文名賀錦麗。賀錦麗的父親是牙買加黑奴後裔，也是史丹福大學經濟學教授；賀錦麗的母親是印度泰米爾人，也是威斯康辛大學腦癌醫學教授；賀錦麗本人是加州大學法學院法律博士，從基層檢察官幹起，當到民選的加州檢察總長，現任美國聯邦參議員。

蔡正元指出，賀錦麗被拜登提名為美國副總統候選人，撇開少數族裔有色人種的背景，賀錦麗個人及父母的教育背景，幾乎是美國有史以來最傑出的，比起川普本人學歷是買來的，又是賭場投機商人出身，川普家族又是開妓院、投機房地產，川普的副總統彭斯是脫口秀廣播員，賀錦麗當然會顯得無比耀眼。

蔡正元預言，賀錦麗如果順利當選美國副總統，未來可能成為第一位美國女總統。

(中時 )