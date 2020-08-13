比利時工程師在台檢出新冠肺炎陽性後，口罩搶購潮跟著湧現。在瘋搶口罩之際，業界傳出連鎖藥妝店出現冒牌口罩。藥師表示，購買口罩時，一定要觀察外盒，必須有CNS檢驗標章以及BFE、PFE或VFE的過濾標章，另外還有廠商的名稱、住址、電話號碼、製造日期及批號，千萬不要只認made in Taiwan。

資深開業藥師沈采穎。（林周義攝）

圖為民眾購買實名制口罩。（林周義攝）

中央流行疫情指揮中心今年1月底開始禁止口罩外銷，2月初推動口罩實名制，直到6月1日才改為定額徵用，實名制與自由購買併行。在各類場合的規範方面，交通部4月起要求搭乘大眾運輸都須戴口罩，6月7日全台大解禁後，指揮中心放寬口罩規定，允許離峰時間，可維持社交距離的前提下脫口罩。8月5日，指揮中心又宣布，包含大眾運輸在內的8大場所都務必戴口罩，若成效不彰，擬強制規範。

資深開業藥師、台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，近期疫情逐漸回溫，境外移入個案增加，國外疫情也不見趨緩，許多民眾擔心第2次甚至是第3次的疫情爆發，最近開始瘋狂搶購口罩，以備不時之需。以沈采穎的藥局為例，實名制口罩幾乎天天賣光，先前賣不完的庫存也都拿出來販售，先前進貨一個月數量的自由購買口罩，也在比利時工程師確診後幾天就銷售一空。

在民眾搶購口罩之際，業界卻盛傳連鎖藥妝店出現黑心口罩。沈采穎提醒民眾，購買口罩時一定要確認外盒包裝，必須有CNS檢驗標章以及BFE、PFE或VFE的過濾標章，若為醫療級口罩，外盒上會註記CNS14774。

沈采穎表示，口罩的外盒必須要印有廠商名稱、住址、醫療器材許可證字號及批號，不同的生產日期，批號也會不同，民眾有疑慮可致電業者確認批號是否正確。另外，許多人認為只要口罩上印有made in Taiwan（MIT）就安全，但MIT也可以偽造，千萬不要只看這個。

沈采穎也提醒民眾，切勿透過臉書購買來路不明的口罩，盡量由實體通路購買。至於連鎖藥妝店出現假貨一事，沈采穎呼籲政府進行追查，避免民眾權益受損。台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)理事長高孟熙進一步提醒民眾，在四大超商、政府合作的藥局購買實名制口罩最有保障。

另一方面，沈采穎表示，現行實名制口罩都是由藥局進行分裝，這樣的措施在疫情嚴峻時趕著推動情有可原，但目前疫情已經不如過去嚴重，政府應將分裝的工作挪至工廠進行，由工廠做好分裝再配送到藥局，減少口罩被感染的機會，將疫情的風險降至最低。

(中時 )