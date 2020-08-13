新型轟-6戰機南海訓練

中國大陸網路上出現的新照片顯示，中方首度部署了至少一架轟-6J轟炸機到南海北方的永興島。

據《動力》（The Drive）網12日報導，要是這獲得證實，對中方在相關區域的軍力將大有助益。反之，對像美國等潛在對手而言，這可能構成新挑戰。網上的照片似乎顯示，一架轟-6J 降落西沙永興島不久後，地勤人員隨即趨前維護這架沒有武裝的轟炸機。

而據「中國軍航」（Chinese Military Aviation）部落格說，這是今年8月的事。不過，目前並不清楚，降落永興島的只有轟-6J，還是它僅為轟炸機群的一部分。無論如何，分析指出，這是重大的發展，可能顯示中方未來將有更經常性的部署。就算這只是少數轟炸機的非例行起降，但也該視為是北京更廣泛南海反介入/區域拒止戰略的一部分。

回顧2018年5月時，中方空軍駕駛轟-6K觸地重飛著陸永興島，意味這基地已能處理較大的軍機。和早期的轟-6轟炸機相比，轟-6J最明顯的不同處在於客機式的機頭，並少了原本放大的光滑發動機進氣口。

此外，它是在2018年底服役，能攜帶多達6枚飛行速度可達2.5－3.5馬赫的鷹擊-12超音速反艦飛彈。部分消息人士認為，鷹擊-12的彈頭重達500磅（近230公斤），是針對如航母等高價值戰艦而量身打造。

而傳出轟-6J部署南海的消息，正值相關海域空中與海上軍事活動明顯升高之際。就在上星期，解放軍的蘇-30「側衛」（Flanker）戰機從南寧起飛，飛向南沙群島的渚碧礁，執行了長程演訓任務。

(中時新聞網)