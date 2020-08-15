為防範新冠疫情擴散，美國各州採行通訊投票方式郵寄11月總統大選選票。

美國11月總統大選恐成選舉史上最大災難，美國郵政管理局（U.S. Postal Service）近期向各州示警，部分美國選民的「通訊投票」（mail-in vote）恐來不及在大選前送回選舉辦公室進行計票，選票數量恐達數百萬張。

因應新冠肺炎疫情，美國各州採取通訊投票方式，部分州政府會自動郵寄選票給選民，另外部份州則要求選民事先申請通訊選票，選民簽名完後再寄回選票給選舉辦公室進行計票。

不過美國郵政管理局在7月底時陸續警告各州政府，部分通訊選票恐來不及大選前寄回選舉辦公室進行計票。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國之音、英國廣播公司（BBC）報導，美國郵政管理局7月陸續寄出警告信給46個州政府及哥倫比亞特區，警告美國選民恐面臨「巨大風險」，沒有足夠時間圈選選票、並且在規定時間內將選票寄回去選舉辦公室。

美國郵政管理局在信中指出，某些州的寄票截止時間與郵政服務的交付標準時程不一致，根據BBC報導，受影響選票恐達數百萬張。

報導指出，由於各州規範的時程不同，美國郵政局寄給各州的信件內容也不相同，以賓州為例，美國郵政管理局建議民眾最晚在7月27日以前、也就是大選一周前，就將圈選好的選票寄出，不過賓州官方卻規範，選民最晚27日以前仍能向政府申請通訊投票。

美國郵政管理局也指出民眾必須以普通郵件（First-Class Mail）的方式寄回選票，才能及時將選票送達，普通郵件的郵資雖然較貴，但是只需2至5天就能送達，不過目前多數州政府都以營銷郵件（Marketing Mail）的方式寄送選票，這種方式的寄送時間將長達3至10天。

針對美國郵政的警告，賓州選舉官員已要求最高法院同意，大選後3天內的選票仍能加入計算。

美國總統川普多次公開指控通訊投票將會造成選舉舞弊，聲稱俄羅斯及大陸可能偽造選票，不過各大媒體批評他的說法缺乏證據。

川普上個月指出，通訊投票將導致此次美國大選成為「史上最大選舉災難」，他甚至指出，不想要等待數周、數月、數年才有選舉結果，現在美國郵政示警部分選票恐無法及時送達計票，史上最大選舉災難恐將成真。

(中時新聞網)