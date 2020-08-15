為防範新冠疫情擴散，美國各州採行通訊投票方式郵寄11月總統大選選票。

美國11月總統大選恐成選舉史上最大災難，美國郵政管理局（U.S. Postal Service）近期向各州示警，部分美國選民的「通訊投票」（mail-in vote）恐來不及在大選前送回選舉辦公室進行計票，選票數量恐達數百萬張。

因應新冠肺炎疫情，美國各州採取通訊投票方式，部分州政府會自動郵寄選票給選民，另外部份州則要求選民事先申請通訊選票，選民簽名完後再寄回選票給選舉辦公室進行計票。

不過美國郵政管理局在7月底時陸續警告各州政府，部分通訊選票恐來不及大選前寄回選舉辦公室進行計票。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國之音、英國廣播公司（BBC）報導，美國郵政管理局7月陸續寄出警告信給46個州政府及哥倫比亞特區，警告美國選民恐面臨「巨大風險」，沒有足夠時間圈選選票、並且在規定時間內將選票寄回去選舉辦公室。

美國郵政管理局在信中指出，某些州的寄票截止時間與郵政服務的交付標準時程不一致，根據BBC報導，受影響選票恐達數百萬張。

報導指出，由於各州規範的時程不同，美國郵政局寄給各州的信件內容也不相同，以賓州為例，美國郵政管理局建議民眾最晚在7月27日以前、也就是大選一周前，就將圈選好的選票寄出，不過賓州官方卻規範，選民最晚27日以前仍能向政府申請通訊投票。

美國郵政管理局也指出民眾必須以普通郵件（First-Class Mail）的方式寄回選票，才能及時將選票送達，普通郵件的郵資雖然較貴，但是只需2至5天就能送達，不過目前多數州政府都以營銷郵件（Marketing Mail）的方式寄送選票，這種方式的寄送時間將長達3至10天。

針對美國郵政的警告，賓州選舉官員已要求最高法院同意，大選後3天內的選票仍能加入計算。

美國總統川普多次公開指控通訊投票將會造成選舉舞弊，聲稱俄羅斯及大陸可能偽造選票，不過各大媒體批評他的說法缺乏證據。

川普上個月指出，通訊投票將導致此次美國大選成為「史上最大選舉災難」，他甚至指出，不想要等待數周、數月、數年才有選舉結果，現在美國郵政示警部分選票恐無法及時送達計票，史上最大選舉災難恐將成真。

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文章來源：Postal Service Warns States of Voting by Mail Delays
文章來源：Postal service warns nearly every state it may not be able to deliver ballots in time based on current election rules
文章來源：US 2020: Postal service warns of delays in mail-in vote count

(中時新聞網)

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