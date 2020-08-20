彰化縣衛生局17日主動採驗由美返台的少年，意外發現無症狀確診新冠肺炎個案，衛福部長陳時中下令彰化縣政府政風處介入調查，引發爭議。對此，宅神朱學恒直言，現在重點是在防疫，不是趁機鬥爭，鬥贏了就戰勝病毒了嗎？驕兵必敗，閒到有時間鬥成一團，卻沒解決真正的問題，這才是病毒的破口啊！

國內一名自美國返台的10多歲少年確診新冠肺炎，但依據規定，該名少年沒有症狀，明明不需採檢，卻被地方衛生局要求採檢，指揮中心18日表示，指揮官陳時中已下令政風單位調查，引發外界爭議。

陳時中19日在例行疫情記者會上，特地花時間解釋，強調政風並非調查或處罰犯罪行為，而是透過公正單位釐清事實，理解居家檢疫者怎麼會跑出來，「講處分就傷感情」，希望地方有任何政策要告知一聲。

對於陳時中的做法，朱學恒今在臉書發文表示，重點是發現了一個人在台灣的確診案例，民眾關心的是這個孩子怎麼治療，足跡有沒有接觸其他人，有沒有擴散出去，派政風是能查疫情足跡嗎？側翼忙著鬥爭是能嚇退病毒嗎？計較採檢一個人多少錢是想要獲得病毒界同情你很節儉就不感染你了嗎？現在重點是在防疫，不是趁機鬥爭，鬥贏了就戰勝病毒了嗎？驕兵必敗，閒到有時間鬥成一團，卻沒解決真正的問題，這才是病毒的破口啊！

網友留言。（摘自朱學恒臉書）

底下網友也直言，「今天如果是綠色縣市長發現，小蔡就會去褒揚了」、「誰叫他逆時鐘，時鐘早就壞掉了。時鐘自以為是神，他要的是政治，不是防疫」、「嗯，別在鬥彰化縣，封起來吧」、「應直接宣佈彰化為普篩示範區才對」。

(中時新聞網)