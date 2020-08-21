大逆轉! 弒母嫌改判無罪 吸毒竟成"護身符"│中視新聞 20200820

梁姓男子前年砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判他無期徒刑；但台灣高等法院合議庭審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲根據醫院鑑定認定，案發時是梁男吸的毒品藥效發作最強時刻，改判他無罪，停止羈押，責付給桃園市衛生局帶回，判決一出，全民譁然。

35歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚間施用安非他命毒品後突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓。一審桃園地院依桃園療養院精神鑑定，認為梁行凶時辨識能力降低，加上姊姊替他求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。上訴後，高等法院另委託法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定，結果卻大逆轉。

高院合議庭指出，梁男殺害其直系血親尊親屬的犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案之開山刀，已足以認定確有其事，但梁男說自己於案發前有施用安非他命毒品，辦案人員於案發後逮捕梁男採集尿液、毛髮送驗結果，發現除安非他命類外，也包含丙酮類等多項毒品，法官認為，這可證明梁男平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

鑑定結果顯示，梁男在行為時處在「卡西酮類物質作用的最高期間」，導致他已欠缺辨識行為能力，依刑法19條，梁男因精神障礙致不能辨識自己的行為違法，依法不能處罰，因此改判無罪。

合議庭表示，梁男是欠缺辨識行為能力而殺人，應對他施以相當的治療，依照《精神衛生法》將他責付給桃園市府衛生局，以維護社會安全。

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(中時新聞網)