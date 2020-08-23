台中市衛生局七夕前夕攜手衛福部台中醫院與梨山衛生所舉辦「109年梨山地區整合式健康篩檢活動」，在當地衛生所及里鄰長廣為宣傳下，民眾參與熱烈。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

關懷原鄉部落居民健康，台中市衛生局七夕前夕攜手衛福部台中醫院與梨山衛生所舉辦「109年梨山地區整合式健康篩檢活動」，短短5小時內共服務380人次，其中多達10.7％為首度接受健檢或癌篩，值得一提的還有4對年逾85歲的夫妻檔攜手到場接受篩檢，老夫老妻牽手一起到現場讓在場醫護看了都相當感動。

台中市衛生局長曾梓展指出，原鄉部落無論就醫便利性與醫療資源都不能和都會區相比，他上任後特別著重利用現有資源擴大服務深度與廣度，日前結合結合衛生福利部台中醫院與梨山衛生所篩檢服務團隊，在梨山賓館前廣場舉辦「109年梨山地區整合式健康篩檢活動」，當地鄰長相當熱心，不但事前再三通知，還到居民家中站崗，請大家要利用這次活動了解自己的健康狀況。

篩檢內容包括：四癌篩檢（子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查、乳房攝影檢查、口腔黏膜檢查)、成人健康檢查（含B肝、C肝加值服務）、胸部X光等篩檢，總計服務380人次，佔符合篩檢資格10.7％，其中成人健檢部分篩檢約150人，占符合資格8.1％。

值得一提的是，當天也有4對約85-90歲的夫妻檔一起來篩檢，夫妻情深牽手來會場，一同完成健檢項目包含：成健、X光、口篩，子抹（女生），再一同扶持攜手離開，就是一幕執子之手與子偕老的感人畫面。

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