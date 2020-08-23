又有知名拉麵店要結束營業！來自日本的「豚骨一燈」桃園台茂店，因為租約到期即將在8月31日退出台茂購物中心，繼去年豚骨一燈的台北店關門後，全台僅剩的最後一間店也即將熄燈。

「豚骨一燈」是由「麵屋一燈」所成立的拉麵品牌，2017年首間店插旗台北統一時代百貨，之後又在桃園台茂購物中心展店，與麵屋一燈不同的是，豚骨一燈的拉麵湯頭是以豚骨為主，其中還有台灣限定拉麵，成功在台灣掀起話題。

然而，去年2月台北店因租約到期歇業，如今台茂店也將在8月31日熄燈，臉書《麵屋一燈 Menya Itto Taiwan》上貼出公告感謝粉絲的支持與愛護，並表示會陸續尋找好地點，期待能與大家相見。

公告一出，底下網友紛紛表示，「統一時代店不該關啊」、「嗚嗚別走啊 我很喜歡這間說」、「從台北消失後，又要從桃園消失嗎」。

(中時新聞網)